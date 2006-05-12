Мино Райола: «Аякс» хочет продлить контракт с Клюйвертом, чтобы продать его подороже. И кто здесь жадный до денег?»

Мино Райола, агент полузащитника Джастина Клюйверта, прокомментировал ситуацию с 19-летним голландцем, который в июне 2019 года может стать свободным агентом.

«Джастин не продлил контракт, но это не значит, что он хочет уйти. Это «Аякс» хочет заключить с ним новое соглашение, чтобы потом требовать за него более высокую сумму. И кто здесь жадный до денег?

Если Джастин останется на следующий сезон, это будет означать, что он уважает свой контракт. Разве не этого все хотят? Если «Аякс» хочет, чтобы Джастин остался, ему необязательно продлевать соглашение.

Глупое общественное мнение полагает, что я заставляю игрока уйти. Но непродление контракта еще не означает ухода из команды. «Аякс», повторюсь, хочет заключить с ним новое соглашение, чтобы больше заработать на продаже.

На самом деле проблема гораздо шире: почему все хотят покинуть «Аякс»?» – сказал Райола.

Ранее сообщалось, что Клюйвертом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Рома».