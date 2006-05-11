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    Юрий Семин: «Если объединить Геркуса и Смородскую, то тоже получится хороший руководитель»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Валерий Филатов Николай Наумов Ольга Смородская Соломон Кверквелия Илья Геркус Эрик Штоффельсхаус Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о совместной работе с президентом клуба Ильей Геркусом.

    – Я уже высказался на этот счет (о вкладе Ольги Смородской – прим. Sports.ru) и не хотелось бы лишний раз возвращаться. Лучше поговорить о нашей радости, победе и о том, что мы хорошо работали.

    Этот сезон был сверхтяжелым. Наверное, самым сложным в моей карьере. На нас никто не ставил, не рассматривал даже как лидеров первенства. Но это же хорошо, когда неожиданно появляется команда, которая может выиграть!

    - На ваш взгляд, президенту и спортивному директору клуба не стоит лезть в футбол, селекцию команды. Вы по-прежнему так считаете?

    – Свое мнение я не меняю – каждый должен заниматься своим делом.

    - Но ведь эта схема сработала с такими игроками, как Фарфан, Эдер, Мацей Рыбус, которых не вы звали в команду.

    – Эта схема не будет работать без многих составляющих, без разных мнений. Были такие истории, когда спортивный директор говорил, что нам не подходит Соломон Кверквелия. А ведь это большая ошибка!

    Был большой вопрос по Миранчукам. Это настолько показательно, что лучше к этой теме не возвращаться.

    - И все-таки после матча с «Зенитом» было заметно, что вы не празднуете с президентом клуба Ильей Геркусом, были отстранены от него…

    – У нас нормальные отношения. Бывают профессиональные разногласия, но это часть футбольной жизни. В них рождается правильный путь к решению проблем. Ничего страшного нет.

    - Эрику Штоффельсхаусу скажете спасибо за прошедший сезон?

    – Ему прежде всего нужно выучить русский язык, чтобы нам было проще общаться. Не я решаю, стоит ли ему оставаться.

    - Ольга Смородская или Илья Геркус?

    – Интересный вопрос (смеется)! Каждый из президентов имеет свои хорошие качества. Если их объединить, то тоже получится хороший руководитель. Так же хорошо работали Валерий Филатов, Николай Наумов.

    Юрий Семин: «Никакого вклада Смородской в чемпионство нет. Наоборот, очень тяжело все восстанавливалось»

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