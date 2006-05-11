Юрий Семин: «Если объединить Геркуса и Смородскую, то тоже получится хороший руководитель»

Главный тренер Юрий Семин рассказал о совместной работе с президентом клуба Ильей Геркусом.

– Я уже высказался на этот счет (о вкладе Ольги Смородской – прим. Sports.ru) и не хотелось бы лишний раз возвращаться. Лучше поговорить о нашей радости, победе и о том, что мы хорошо работали.

Этот сезон был сверхтяжелым. Наверное, самым сложным в моей карьере. На нас никто не ставил, не рассматривал даже как лидеров первенства. Но это же хорошо, когда неожиданно появляется команда, которая может выиграть!

- На ваш взгляд, президенту и спортивному директору клуба не стоит лезть в футбол, селекцию команды. Вы по-прежнему так считаете?

– Свое мнение я не меняю – каждый должен заниматься своим делом.

- Но ведь эта схема сработала с такими игроками, как Фарфан, Эдер, Мацей Рыбус, которых не вы звали в команду.

– Эта схема не будет работать без многих составляющих, без разных мнений. Были такие истории, когда спортивный директор говорил, что нам не подходит . А ведь это большая ошибка!

Был большой вопрос по Миранчукам. Это настолько показательно, что лучше к этой теме не возвращаться.

- И все-таки после матча с было заметно, что вы не празднуете с президентом клуба Ильей Геркусом, были отстранены от него…

– У нас нормальные отношения. Бывают профессиональные разногласия, но это часть футбольной жизни. В них рождается правильный путь к решению проблем. Ничего страшного нет.

- скажете спасибо за прошедший сезон?

– Ему прежде всего нужно выучить русский язык, чтобы нам было проще общаться. Не я решаю, стоит ли ему оставаться.

- Ольга Смородская или ?

– Интересный вопрос (смеется)! Каждый из президентов имеет свои хорошие качества. Если их объединить, то тоже получится хороший руководитель. Так же хорошо работали , Николай Наумов.

Юрий Семин: «Никакого вклада Смородской в чемпионство нет. Наоборот, очень тяжело все восстанавливалось»