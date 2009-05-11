As: Гризманн еще в декабре сказал Симеоне, что переходит в «Барселону»

Нападающий Антуан Гризманн по завершении сезона планирует перейти в «Барселону».

По данным журналиста As Мануэля Фернандеса, француз еще в декабре прошлого года сообщил о своем намерении уйти в каталонский клуб главному тренеру мадридцев .

Аргентинец, в свою очередь, поблагодарил игрока за честность и пообещал ему полную поддержку, пока он остается в «Атлетико». Футболисты тоже знают о решении Гризманна.

Руководство клуба также в курсе, что Гризманн летом намерен уйти, поэтому уже ведет работу по поиску нового нападающего.