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    As: Гризманн еще в декабре сказал Симеоне, что переходит в «Барселону»

    Теги Барселона Атлетико примера Испания Диего Симеоне возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн по завершении сезона планирует перейти в «Барселону».

    По данным журналиста As Мануэля Фернандеса, француз еще в декабре прошлого года сообщил о своем намерении уйти в каталонский клуб главному тренеру мадридцев Диего Симеоне.

    Аргентинец, в свою очередь, поблагодарил игрока за честность и пообещал ему полную поддержку, пока он остается в «Атлетико». Футболисты тоже знают о решении Гризманна.

    Руководство клуба также в курсе, что Гризманн летом намерен уйти, поэтому уже ведет работу по поиску нового нападающего.

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