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    Адвокат Манчини в пятницу обсудит с Фурсенко расторжение контракта с «Зенитом»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Роберто Манчини премьер-лига Россия сборная Италии возможные трансферы Федерация футбола Италии Футбол

    Сильвия Фортини, жена и адвокат главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, сегодня встретится с руководством Федерации футбола Италии по поводу назначения специалиста на пост главного тренера итальянской сборной.

    Речь идет о двухлетнем соглашении для 53-летнего специалиста с возможностью продления еще на один год.

    Завтра, 11 мая, Фортини планирует отправиться в Россию, чтобы обсудить с президентом петербургского клуба Сергеем Фурсенко детали расторжения контракта.

    Действующий договор итальянца с «Зенитом» рассчитан до 2020 года, а его зарплата составляет 6 миллионов евро в год.

    Одним из ассистентов Манчини в сборной Италии может стать бывший игрок «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло.

    Манчини заберет из «Зенита» в сборную только тренера по физподготовке Ивана Карминати.

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