Адвокат Манчини в пятницу обсудит с Фурсенко расторжение контракта с «Зенитом»

Сильвия Фортини, жена и адвокат главного тренера Роберто Манчини, сегодня встретится с руководством футбола Италии по поводу назначения специалиста на пост главного тренера итальянской сборной.

Речь идет о двухлетнем соглашении для 53-летнего специалиста с возможностью продления еще на один год.

Завтра, 11 мая, Фортини планирует отправиться в Россию, чтобы обсудить с президентом петербургского клуба детали расторжения контракта.

Действующий договор итальянца с «Зенитом» рассчитан до 2020 года, а его зарплата составляет 6 миллионов евро в год.

Одним из ассистентов Манчини в сборной Италии может стать бывший игрок «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло.

Манчини заберет из «Зенита» в сборную только тренера по физподготовке Ивана Карминати.