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    «Локомотив» планирует провести несколько матчей в «Лужниках»

    Теги Локомотив Лужники стадион Локомотив премьер-лига Россия Илья Геркус Футбол

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах по строительству крыши на домашнем стадионе команды.

    «Вопрос сейчас на стадии поиска технологического решения. Крыша как объект, имеющий массу, должна висеть на каких-то опорах. На нынешних конструкциях она висеть не может: они не выдержат. Нужно строить новые, и мы занимаемся просчетом этой конструкции.

    Мы закладываем в ТЗ параметры, при которых тотального прекращения игр на нашем стадионе не будет. Только несколько игр. Летняя и зимняя пауза плюс перенос трех-четырех игр.

    Мы рассматриваем «Лужники». Чемпион России должен играть на большой арене. Да, может, он будет чуть пустоват. Будем стараться создавать праздник. Это вызов, почему нет?» — сказал Геркус.

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