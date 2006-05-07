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    Марсело: «Видеоповторы лишат футбол изюминки, мне это не нравится»

    Теги Реал Мадрид примера Испания судьи Марсело видеоповторы Футбол

    Защитник «Реала» Марсело после матча против «Барселоны» (2:2) поделился мнением о системе видеоповторов (VAR).

    «Иногда судьи ошибаются, иногда – нет. Это не так важно. В таких матчах много напряжения. Бывает, это работает на нас, бывает – против.

    В эпизоде с Альбой был пенальти, а Серджи Роберто попал мне по лицу, это красная, но все в прошлом. Видеоповторы лишат футбол изюминки, мне это не нравится», – подытожил Марсело.
     
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