Виктор Гончаренко: «У Кучаева наверняка разрыв крестообразной связки»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после крупной победы над тульским «Арсеналом» (6:0).

— Два быстрых гола заставили «Арсенал» сильно раскрыться. Не могу сказать, что мы контролировали игру. Мы проводили быстрые атаки, доставляли мяч за спину защитникам, но моментами у «Арсенала» было преимущество, это мне не нравилось.

Мы быстро и эффективно атаковали, ярко сыграли нападающие Чалов и Муса. Можно сказать, играли для болельщиков. Погода футбольная, отличное поле, потрясающий антураж.

— Уже понятно, что с Кучаевым?

— К сожалению, это наверняка разрыв крестообразной связки.

— Что скажете об остальных травмированных? Сможет ли Дзагоев сыграть с «Анжи» и что с Вернблумом?

— Алан был и сегодня готов, но не стали рисковать. По Вернблуму ситуация — 50 на 50. У нас не будет Кучаева, зато вернется Леша Березуцкий. Одну игру сыграем обоймой в 14-15 игроков.

— Два вопроса о Чалове. Почему он так не может играть весь год, а не только весной? И заслуживает ли вызова в сборную?

— Второй вопрос не по адресу. Что касается первой части, молодым свойственна нестабильность, — сказал Гончаренко.

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