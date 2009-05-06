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    Виктор Гончаренко: «У Кучаева наверняка разрыв крестообразной связки»

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия травмы Арсенал Тула Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Понтус Вернблум Ахмед Муса Константин Кучаев Федор Чалов Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после крупной победы над тульским «Арсеналом» (6:0).

    — Два быстрых гола заставили «Арсенал» сильно раскрыться. Не могу сказать, что мы контролировали игру. Мы проводили быстрые атаки, доставляли мяч за спину защитникам, но моментами у «Арсенала» было преимущество, это мне не нравилось.

    Мы быстро и эффективно атаковали, ярко сыграли нападающие Чалов и Муса. Можно сказать, играли для болельщиков. Погода футбольная, отличное поле, потрясающий антураж.

    — Уже понятно, что с Кучаевым?

    — К сожалению, это наверняка разрыв крестообразной связки.

    — Что скажете об остальных травмированных? Сможет ли Дзагоев сыграть с «Анжи» и что с Вернблумом?

    — Алан был и сегодня готов, но не стали рисковать. По Вернблуму ситуация — 50 на 50. У нас не будет Кучаева, зато вернется Леша Березуцкий. Одну игру сыграем обоймой в 14-15 игроков.

    — Два вопроса о Чалове. Почему он так не может играть весь год, а не только весной? И заслуживает ли вызова в сборную?

    — Второй вопрос не по адресу. Что касается первой части, молодым свойственна нестабильность, — сказал Гончаренко.

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