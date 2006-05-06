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    Унаи Эмери: «Мбаппе хотел перейти в «Реал» или «Барселону, но мы уговорили его остаться во Франции»

    Теги ПСЖ Тьерри Анри Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Унаи Эмери Килиан Мбаппе Футбол

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о переходе нападающего Килиана Мбаппе из «Монако».

    «Изначально Мбаппе хотел перейти в «Реал» или «Барселону».

    Исторически молодые французские футболисты покидают свою страну, поэтому Франция должна гордиться тем, что Мбаппе выступает за «ПСЖ».

    Когда я встретился с ним и его отцом, Мбаппе сказал, что хочет перейти в «Реал» или «Барселону».

    Но я и руководство клуба уговорили его остаться во Франции. Французы должны радоваться, что такой игрок остался дома.

    Раньше игроки такого масштаба, например, Анри, уезжали в Англию и Испанию», — сказал Эмери.

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