Унаи Эмери: «Мбаппе хотел перейти в «Реал» или «Барселону, но мы уговорили его остаться во Франции»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о переходе нападающего Килиана Мбаппе из «Монако».

«Изначально Мбаппе хотел перейти в «Реал» или «Барселону».

Исторически молодые французские футболисты покидают свою страну, поэтому Франция должна гордиться тем, что Мбаппе выступает за «ПСЖ».

Когда я встретился с ним и его отцом, Мбаппе сказал, что хочет перейти в «Реал» или «Барселону».

Но я и руководство клуба уговорили его остаться во Франции. Французы должны радоваться, что такой игрок остался дома.

Раньше игроки такого масштаба, например, Анри, уезжали в Англию и Испанию», — сказал Эмери.

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