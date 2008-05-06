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    Аркадий Дворкович: «Бюджет «Локомотива» достаточный для выполнения задач и снижаться не будет»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Футбол

    Вице-премьер РФ, председатель совета директоров ОАО «РЖД» Аркадий Дворкович заявил, что бюджет «Локомотива» достаточный для выполнения самых высоких задач, и точно не будет снижаться.

    «В таких вопросах главное – стабильность и предсказуемость. Мы точно не будем снижать бюджет. Все знают, что он достаточный, чтобы выполнять самые большие задачи, нужно просто эффективно управлять этими деньгами. В компании «РЖД» тарифы все-таки регулируются, поэтому мы не можем выделять какие-то сверхбольшие средства, но этот сезон показал, что «Локомотив» может справляться с серьезными задачами и достигать высоких целей», – сказал Дворкович.

    Государственная компания ОАО «РЖД» является генеральным спонсором «Локомотива». Бюджет клуба составляет порядка 4,7 млрд рублей.

    «Локомотив» досрочно стал чемпионом России, обыграв в 29-м туре «Зенит» со счетом 1:0.

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