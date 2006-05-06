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    Борис Ротенберг: «Следующая цель «Локо» — победа в Лиге чемпионов»

    Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Лига чемпионов Футбол

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал чемпионство команды в РФПЛ и рассказал о следующих целях.

    «Поверьте, такая победа — это лучшее, что может быть в жизни футболиста. Ради этого мы и играем.

    Следующая цель — победа в Лиге чемпионов. Хотя сначала надо выиграть Суперкубок», — сказал Ротенберг.

    31-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл в 6 матчах, проведя в общей сложности на поле 24 минуты.

    Борис Ротенберг: «Безумно счастлив, что удалось стать чемпионом. Я шел к этому всю карьеру»

    Счастье «Локо» в чемпионской раздевалке. Лучший – Ротенберг

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