Борис Ротенберг: «Следующая цель «Локо» — победа в Лиге чемпионов»

Защитник Борис Ротенберг прокомментировал чемпионство команды в РФПЛ и рассказал о следующих целях.

«Поверьте, такая победа — это лучшее, что может быть в жизни футболиста. Ради этого мы и играем.

Следующая цель — победа в Лиге чемпионов. Хотя сначала надо выиграть Суперкубок», — сказал Ротенберг.

31-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл в 6 матчах, проведя в общей сложности на поле 24 минуты.

Борис Ротенберг: «Безумно счастлив, что удалось стать чемпионом. Я шел к этому всю карьеру»

Счастье «Локо» в чемпионской раздевалке. Лучший – Ротенберг