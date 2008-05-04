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    Нобель Арустамян: «Краснодар» интересуется Беленовым, Стоцким и Самба Соу»

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     Журналист Нобель Арустамян поделился информацией о трансферных планах «Краснодара».

    «Кого собирается купить «Краснодар»? Безусловно, это вратарь.

    Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера «Уфы» Александра Беленова. Но главная проблема – это сумма, которую хочет «Уфа» за своего вратаря.

    Такая же ситуация с другим игроком уфимцев – Стоцким. Он давно симпатичен «Краснодару», и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме.

    Также есть вариант, при котором «Краснодар» рассмотрит еще одного опорного полузащитника – это Самба Соу из «Динамо».

    Здесь проблема в другом: Соу слишком часто получает травмы, это смущает «Краснодар». Вполне возможно, из-за своей травматичности он лишится приглашения от клуба», – сказал Арустамян.

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