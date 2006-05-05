УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Атлетик» – «Спартак»

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам ответного матча «Атлетик» – «Спартак» (1:2) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Спартаку» предъявлены обвинения в связи с использовании фанатами пиротехники, бросании посторонних предметов на поле и участии в массовых беспорядках.

Что касается «Атлетика», то хозяевам матча вменяются те же нарушения плюс плохая организация.

Данное дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом 31 мая.

Напомним, что матчу, состоявшемуся 22 февраля, предшествовали массовые столкновения болельщиков вне стадиона.

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