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    Чемпионат Испании. «Атлетико» играет с «Эспаньолом», «Барселона» против «Реала»

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    В 36-м туре испанской примеры «Атлетико» принимает «Эспаньол», «Реал» сыграет с «Барселоной».

    Чемпионат Испании

    36-й тур

    Малага – Алавес
    Дата проведения
    6 мая, 13.00, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетико – Эспаньол
    Дата проведения
    6 мая, 17.15, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Хетафе
    Дата проведения
    6 мая, 19.30, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Реал Мадрид
    Дата проведения
    6 мая, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Леганес – Леванте
    Дата проведения
    7 мая, 22.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Вильярреал – Валенсия 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    5 мая, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 86 Марио Гаспар.
    ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Рукавина (Коста, 46), Кастильехо, Родри Эрнандес, Тригерос, Черышев (Форнальс, 67), Раба (Сансоне, 83), Бакка.
    ВаленсияНето, Рубен Везу, Гарай, Габриэл, Гайя, Солер (Ферран Торрес, 71), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Перейра, 81), Санти Мина (Вьетто, 67), Родриго.
    Предупреждения:
    Рукавина (11), Гонсалу Гедеш (21), Черышев (29), Родри Эрнандес (34), Гайя (43), Парехо (60), Руис (84), Асенхо (90).
    Жирона – Эйбар 1:4 (0:2, 1:2)
    Дата проведения
    5 мая, 14.00, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 9 Кике, 0:2 – 38 Кике, 1:2 – 55 Адай, 1:3 – 80 Жордан, 1:4 – 89 Инуи.
    ЖиронаБуну, Хуанпе, Алькала, Муньеса (Лосано, 79), Адай, Гранель, Тимор (Алейш Гарсия, 67), Мохика, Порту, Гарсия, Стуани.
    ЭйбарРиесго, Пенья, Паулу Оливейра, Ломбан, Хосе Анхель, Диоп, Дани Гарсия, Леон (Иван Алехо, 30; Жордан, 69), Орельяна (Эскаланте, 86), Инуи, Кике.
    Предупреждения:
    Тимор (43), Дани Гарсия (58), Диоп (62), Иван Алехо (66), Кике (70), Орельяна (75), Порту (82).
    Атлетик – Бетис 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    5 мая, 17.15, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 76 Муниаин, 2:0 – 90 Адурис.
    АтлетикАррисабалага, Нуньес, Йерай Альварес, Мартинес, Иньиго Лекуэ, Беньят (Итурраспе, 62), Микель Рико, Саборит (Кордоба, 73), Иньяки Уильямс, Муниаин (Сусаета, 83), Адурис.
    БетисЛопес Галистео, Тельо, Амат, Бартра, Фирпо (Камараса, 20), Дурмиси, Фабиан Руис, Гарсия, Санчес (Будебуз, 74), Санабрия (Рубен Кастро, 63), Морон.
    Предупреждения:
    Бартра (28), Гарсия (90).
    Сельта – Депортиво 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    5 мая, 19.30, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Макси Гомес, 1:1 – 90 Перес.
    СельтаАльварес, Мальо, Гомес, Кабраль, Кастро, Лоботка, Хосабед, Васс (Ронкалья, 90), Браис Мендес (Эрнандес, 77), Систо, Макси Гомес (Бойе, 63).
    ДепортивоМартинес, Хуанфран, Альбентоса, Шер, Луизинью, Гильерме, Крон-Дели (Андоне, 75), Борхес, Чолак (Вальверде, 46), Перес, Адриан (Борха Валье, 61).
    Предупреждения:
    Луизинью (6), Макси Гомес (54), Мальо (56), Шер (56), Бойе (66), Систо (71).
    Севилья – Реал Сосьедад 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    4 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 47, пенальти Банега.
    СевильяСория, Лайюн, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Меса (Гайс, 79), Сарабия (Васкес, 87), Банега, Нолито (Корреа, 69), Сандро Рамирес.
    Реал СосьедадМойя, Одриосола, Льоренте, Навас, де ла Белья (Родригес, 89), Ильярраменди, Сурутуса, Янузай (Хуанми, 67), Каналес, Ойарсабаль (Баутиста, 81), Виллиан Жозе.
    Предупреждения:
    Лайюн (32), Сурутуса (54), Банега (70), Сарабия (87), Меркадо (90), Виллиан Жозе (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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