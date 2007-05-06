Чемпионат Испании. «Атлетико» играет с «Эспаньолом», «Барселона» против «Реала»

В 36-м туре испанской примеры «Атлетико» принимает «Эспаньол», «Реал» сыграет с «Барселоной».
Чемпионат Испании
36-й тур
- Дата проведения
- 6 мая, 13.00, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 6 мая, 17.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 6 мая, 21.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 7 мая, 22.00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 5 мая, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Гол:
- 1:0 – 86 Марио Гаспар.
-
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Рукавина (Коста, 46), Кастильехо, Родри Эрнандес, Тригерос, Черышев (Форнальс, 67), Раба (Сансоне, 83), Бакка.
-
Валенсия –
Нето, Рубен Везу, Гарай, Габриэл, Гайя, Солер (Ферран Торрес, 71), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Перейра, 81), Санти Мина (Вьетто, 67), Родриго.
- Предупреждения:
- Рукавина (11), Гонсалу Гедеш (21), Черышев (29), Родри Эрнандес (34), Гайя (43), Парехо (60), Руис (84), Асенхо (90).
- Дата проведения
- 5 мая, 14.00, «Монтиливи»
-
Жирона –
Буну, Хуанпе, Алькала, Муньеса (Лосано, 79), Адай, Гранель, Тимор (Алейш Гарсия, 67), Мохика, Порту, Гарсия, Стуани.
-
Эйбар –
Риесго, Пенья, Паулу Оливейра, Ломбан, Хосе Анхель, Диоп, Дани Гарсия, Леон (Иван Алехо, 30; Жордан, 69), Орельяна (Эскаланте, 86), Инуи, Кике.
- Предупреждения:
- Тимор (43), Дани Гарсия (58), Диоп (62), Иван Алехо (66), Кике (70), Орельяна (75), Порту (82).
- Дата проведения
- 5 мая, 17.15, «Сан Мамес»
-
Атлетик –
Аррисабалага, Нуньес, Йерай Альварес, Мартинес, Иньиго Лекуэ, Беньят (Итурраспе, 62), Микель Рико, Саборит (Кордоба, 73), Иньяки Уильямс, Муниаин (Сусаета, 83), Адурис.
-
Бетис –
Лопес Галистео, Тельо, Амат, Бартра, Фирпо (Камараса, 20), Дурмиси, Фабиан Руис, Гарсия, Санчес (Будебуз, 74), Санабрия (Рубен Кастро, 63), Морон.
- Дата проведения
- 5 мая, 19.30, «Балайдос»
- Голы:
- 1:0 – 13 Макси Гомес, 1:1 – 90 Перес.
-
Сельта –
Альварес, Мальо, Гомес, Кабраль, Кастро, Лоботка, Хосабед, Васс (Ронкалья, 90), Браис Мендес (Эрнандес, 77), Систо, Макси Гомес (Бойе, 63).
-
Депортиво –
Мартинес, Хуанфран, Альбентоса, Шер, Луизинью, Гильерме, Крон-Дели (Андоне, 75), Борхес, Чолак (Вальверде, 46), Перес, Адриан (Борха Валье, 61).
- Дата проведения
- 4 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Гол:
- 1:0 – 47, пенальти Банега.
-
Севилья –
Сория, Лайюн, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Меса (Гайс, 79), Сарабия (Васкес, 87), Банега, Нолито (Корреа, 69), Сандро Рамирес.
-
Реал Сосьедад –
Мойя, Одриосола, Льоренте, Навас, де ла Белья (Родригес, 89), Ильярраменди, Сурутуса, Янузай (Хуанми, 67), Каналес, Ойарсабаль (Баутиста, 81), Виллиан Жозе.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.