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    Путин и Инфантино в Сочи получили паспорта болельщиков ЧМ-2018

    Теги болельщики видео Владимир Путин ЧМ-2018 Джанни Инфантино Олимпийский стадион Сочи политика Футбол

    Президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ-2018 в Сочи.

    Центр выдачи паспорта болельщика расположен в подтрибунном пространстве Автодрома в Адлерском районе Сочи, в шаговой доступности от стадиона «Фишт».

    В ходе посещения центра Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров рассказал, что в городах проведения матчей чемпионата организован 21 аналогичный центр и 90 мобильных пунктов. К настоящему моменту выдано около 600 тысяч документов.

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