Путин и Инфантино в Сочи получили паспорта болельщиков ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков в Сочи.

Центр выдачи паспорта болельщика расположен в подтрибунном пространстве Автодрома в Адлерском районе Сочи, в шаговой доступности от стадиона «Фишт».

В ходе посещения центра Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров рассказал, что в городах проведения матчей чемпионата организован 21 аналогичный центр и 90 мобильных пунктов. К настоящему моменту выдано около 600 тысяч документов.