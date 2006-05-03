Путин и Инфантино в Сочи получили паспорта болельщиков ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ-2018 в Сочи.
Центр выдачи паспорта болельщика расположен в подтрибунном пространстве Автодрома в Адлерском районе Сочи, в шаговой доступности от стадиона «Фишт».
В ходе посещения центра Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров рассказал, что в городах проведения матчей чемпионата организован 21 аналогичный центр и 90 мобильных пунктов. К настоящему моменту выдано около 600 тысяч документов.
Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков https://t.co/Yb1JohhQAX pic.twitter.com/FW4maHwafX— RT на русском (@RT_russian) 3 мая 2018 г.