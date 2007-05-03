«Одноклассники» покажут матч «Барселона» – «Реал» в 4K с комментариями Василия Уткина

Матч 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» будет транслироваться в социальной сети «Одноклассники».

Трансляция будет проведена в разрешении Ultra HD (4K). Матч покажет компания «Телеспорт» с комментариями Василия Уткина и Артема Борисова.

Наблюдать за матчем в разрешении 4К можно будет с любых устройств: в веб-версии «Одноклассников», в мобильных приложениях, а также на большом экране телевизора с технологией Smart TV или Android TV.

Во время предыдущего матча «Эль Класико» 23 декабря 2017 года в Одноклассниках был зафиксирован рекорд: на пике игру одновременно смотрели более 2,2 млн зрителей. В целом за два часа прямой эфир собрал аудиторию 4,3 млн уникальных зрителей.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 6 мая. Начало встречи – в 21.45 по московскому времени.