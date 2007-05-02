The Telegraph: «Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой

Стали известны критерии подбора нового главного тренера , который по окончании сезона покинет Арсен Венгер.

Руководство лондонского клуба склоняется к назначению молодого перспективного специалиста с невысокими требованиями по зарплате.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Арсенала» входят второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Леонарду Жардим («Монако»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»).

Утверждалось также, что преемник Венгера получит на усиление состава в межсезонье около 50 миллионов фунтов.