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    The Telegraph: «Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой

    Теги премьер-лига Англия Арсенал отставки Футбол

    Стали известны критерии подбора нового главного тренера «Арсенала», который по окончании сезона покинет Арсен Венгер.

    Руководство лондонского клуба склоняется к назначению молодого перспективного специалиста с невысокими требованиями по зарплате.

    Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Арсенала» входят второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, Патрик Виейра («Нью-Йорк Сити»), Леонарду Жардим («Монако»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»).

    Утверждалось также, что преемник Венгера получит на усиление состава в межсезонье около 50 миллионов фунтов.

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