Эусебио Ди Франческо: «Рома» намерена свершить что-нибудь поистине великое»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо дал комментарий перед ответным матче 1/2 финала Лиги чемпионов против (2:5 – первый матч).

«В плане мотивации ничего не изменилось. Мы намерены отыграться и свершить что-нибудь поистине великое.

«Ливерпуль» очень опасен и может ранить, если ты ему уступишь хотя бы дюйм.

Я хочу прояснить один момент: вы действительно считаете, что в полуфинале Лиги чемпионов перед лицом 70 000 болельщиков команда заранее сложит оружие? Нет, мы намерены предстать командой, которая будет биться до самого конца.

Я хочу видеть энтузиазм и настрой выйти за пределы возможного. Мы должны верить в себя.

С таким настроем, с такими болельщиками и со всей той страстью, которая сейчас царит в отношении команды, мы должны попытаться сотворить еще одно чудо», – заявил Ди Франческо.