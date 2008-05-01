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    Эусебио Ди Франческо: «Рома» намерена свершить что-нибудь поистине великое»

    Теги Рома Ливерпуль Лига чемпионов Эусебио Ди Франческо Футбол

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо дал комментарий перед ответным матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:5 – первый матч).

    «В плане мотивации ничего не изменилось. Мы намерены отыграться и свершить что-нибудь поистине великое.

    «Ливерпуль» очень опасен и может ранить, если ты ему уступишь хотя бы дюйм.

    Я хочу прояснить один момент: вы действительно считаете, что в полуфинале Лиги чемпионов перед лицом 70 000 болельщиков команда заранее сложит оружие? Нет, мы намерены предстать командой, которая будет биться до самого конца.

    Я хочу видеть энтузиазм и настрой выйти за пределы возможного. Мы должны верить в себя.

    С таким настроем, с такими болельщиками и со всей той страстью, которая сейчас царит в отношении команды, мы должны попытаться сотворить еще одно чудо», – заявил Ди Франческо.

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