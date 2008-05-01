Роналдо: «Иньеста заслуживал «Золотой мяч», но он ему и не нужен. Андрес – лучший испанский игрок в истории»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выразил мнение по поводу того, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста так и не получил в своей карьере «Золотой мяч».
«Иньеста заслуживал «Золотой мяч», но он ему и не нужен. У него и так шикарный список трофеев и замечательная карьера.
Он лучший испанский футболист в истории, я благодарю его за игру, мастерство и великодушие», – сказал Роналдо.
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