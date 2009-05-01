Серхио Рамос: «Баварии» надо атаковать, а «Реал» сможет ловить ее на контратаках»

Капитан Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (первая игра – 2:1).

«Мы намерены все сказать на поле. Мы победили на выезде, это уже история. Мы сыграли хорошо и хотим продолжать в том же духе. Знали, что если плотно сыграем в обороне, то сможем потревожить их на контратаках. Мы добились хорошего результата, ответный матч будет похож на предыдущий. Им надо атаковать, а мы сможем ловить их на контратаках – сыграть так, как мы любим.

Возможность играть в финале – это награда за ту тяжелую работу, которая была проделана в ходе сезона. Надеюсь, мы сможем выйти в финал, мы очень этого хотим.

Мы добились хорошего результата, но должны думать, что счет в противостоянии 0:0. Мы хотим победить немцев и затем защитить наш трофей. Результаты говорят сами за себя. Зидан – отличный босс, мы рады быть с ним в одной лодке.

Тренер должен принять решение по позиции крайнего защитника. Нам не поможет Карвахаль, но у нас отличный состав, и другие смогут сыграть на нужном уровне. По крайней мере они постараются сыграть максимально хорошо. Когда я играл на фланге, сильно перестраиваться не пришлось.

Большие футбольные вечера на «Бернабеу» восхитительны. Во вторник будет своего рода финал. Здорово играть перед родными болельщиками, это привилегия. Нам нужна их поддержка. Они помогли нам дойти до этой стадии, и мы хотим, чтобы они вновь подарили нам свою теплоту и силу духа. Мало кто умеет справляться с давлением «Сантьяго Бернабеу», – сказал Рамос.