Жорди Альба: «Уверен, что игрокам «Реала» запретили делать чемпионский коридор сверху»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался по поводу того, что не хочет делать для каталонского клуба чемпионский коридор.

«Конечно, бы сделала это. Мы уже делали это на «Бернабеу». Уверен, что это идет сверху, а не потому, что игроки против.

Не нам принимать решение. Каждый волен уважать кого хочет. Мы не играли на ЧМ среди клубов.

Мы делали коридор в матче с «Реалом» на «Бернабеу» в чемпионате. Если они не хотят это делать, это только потому, что им указывает руководство», — заявил Альба.