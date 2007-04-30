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    Маурицио Сарри: «Рано или поздно гегемония «Ювентуса» закончится»

    Теги Ювентус серия А Италия Наполи Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился мнением о вероятном седьмом подряд скудетто «Ювентуса» на фоне судейского скандала в субботнем матче туринцев с «Интером» (3:2).

    «Мы должны фокусироваться на игре, не хочу думать о чем-то другом. Надеюсь лишь, что в футболе, как и в жизни, все когда-нибудь закончится. Рано или поздно гегемония [«Ювентуса»] сойдет на нет.

    Посмотрите на АПЛ, где каждый год меняется чемпион. Любовь болельщиков к командам становится крепче, у всех есть надежда на успех.

    В Италии все иначе. Мы рискуем потерять болельщиков, потому что они болеют за команды, которые никогда не выиграют скудетто, и они отлично понимают почему.

    Если выхолостить чемпионат, богатые клубы тоже станут заурядными», – сказал Сарри.

    Чемпионат Италии в этом сезоне просто огненный

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