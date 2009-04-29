Наверх

    Борьба за зону ЛЧ в самом разгаре! Следите за матчем «Зенит» – ЦСКА в клубных приложениях от Sports.ru

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия мобильные приложения Футбол

    На попадание в ЛЧ претендуют сразу пять российских клубов: «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Сегодня состоится очная встреча между московскими армейцами и питерским «Зенитом». Эта встреча может стать определяющей в борьбе за места в Лиге чемпионов 2018/2019. 

    Детали матча, составы команд, интервью героев встречи,  турнирную таблицу, статистику, оперативные push-уведомления — все это вы найдете в клубных приложениях «ЦСКА+» и «Зенит+» для мобильных устройств! 

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЦСКА» НА iPHONE/ANDROID

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЗЕНИТ» iPHONE/ANDROID

     

    Установив клубное приложение от Sports.ru, вы получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику команды и игроков.

    – Материалы и посты известных журналистов и блогеров.

    – Календарь и турнирные таблицы.

    – Обзоры матчей, видео самых опасных моментов и голов.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЦСКА» iPHONE/ANDROID

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЗЕНИТ» iPHONE/ANDROID

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться