Борьба за зону ЛЧ в самом разгаре! Следите за матчем «Зенит» – ЦСКА в клубных приложениях от Sports.ru

На попадание в ЛЧ претендуют сразу пять российских клубов: «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Сегодня состоится очная встреча между московскими армейцами и питерским «Зенитом». Эта встреча может стать определяющей в борьбе за места в Лиге чемпионов 2018/2019.

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