Билетов на лучшие матчи ЧМ-2018 почти нет в продаже. Альфа-Банк разыгрывает сразу две тысячи

Альфа-Банк продолжает разыгрывать билеты на Чемпионат мира FIFA 2018™. 1000 его клиентов уже выиграли билеты на матчи турнира. Теперь банк разыгрывает еще 2000 билетов и около 3000 сувениров, в том числе билеты на финал.

Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка — физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции.

Победителей ждут не только призы, но и приятные неожиданности. Например, Анне Солодун, первому клиенту Альфа-Банка, который выиграл билет на финальный матч, о победе сообщил комментатор Виктор Гусев и лично вручил сертификат на билет.

Полный список победителей – тут.

Национальная промо-кампания завершится 1 июня. В акции уже приняли участие более 35 тыс. клиентов Альфа-банка.