Игрок в FIFA Kefir: «Не получал в «Спартаке» денег, потому что играл за идею»

Киберфутболист и стример Сергей «Kefir» Никифоров рассказал, почему в «Спартаке» ему не платили и как он относился к критике болельщиков команды.

Почему в «Спартаке» не получал денег?

«Я был за идею, играл за клуб. В детстве была мечта стать футболистом «Спартака», а со временем появилась возможность быть частью команды, хоть и немножко странной частью, но все же.

Я им объяснял, что нужно сделать, если они хотят, чтобы я был максимально официально [в клубе] и не имел никаких проблем с турнирами Я получаю месячную зарплату, если так можно выразиться, от продавцов монет. Если вы хотите покрыть, платите столько же, если не хотите проблем. Они сказали: «Ладно, рекламируй продавцов монет, можем так с тобой дружить». А я и так имел много плюсов: общение с футболистами, какой-то уникальный контент».

Критика болельщиков «Спартака»

«Было обидно [когда болельщики ругали после поражений], потому что люди не совсем понимают, либо я не понимаю. [...] Я никогда не говорил, что займу первое место – говорил, что постараюсь, что у меня есть такая цель. Но не было стопроцентной гарантии, что я буду на первом месте, да даже по котировкам букмекеров я был на шестом-седьмом месте или на пятом-шестом. Так что это не удивительно.

Когда в декабре я выиграл турнир, хоть он и был благотворительный, но все же европейский, тогда все говорили, что я игрок топ-уровня. А через два месяца: «Да кого пригласили, он уже блогер, к делу так себе относится».

О фанатах «Спартака»

«Люди слишком сильно любят клуб. Я не совсем понимаю таких людей, у которых вера в клуб – это как вера в бога. Когда люди просто живут клубом».

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