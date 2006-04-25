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    «Реал» или «Бавария» окажется в финале ЛЧ? Следите за ответным матчем в клубных приложениях от Sports.ru

    Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Sports.ru мобильные приложения Футбол

    Только что в Мюнхене завершился второй полуфинальный матч Лиги чемпионов: «Реал» одержал волевую победу над «Баварией». У сливочных отличились Марсело и Марко Асенсио, у мюнхенцев – Киммих.

    Онлайн-трансляции матчей, интервью игроков, блоги болельщиков, а также результат ответного матча, который состоится через неделю — в клубных приложениях «Реала» и «Баварии» от Sports.ru

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