Жирков может перейти в «Краснодар»

Защитник Юрий Жирков может покинуть клуб по окончании сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», интерес к 34-летнему футболисту проявляет .

Соглашение Жиркова с петербургским клубом истекает в конце июня, стороны пока не согласовали новый контракт.

В случае, если если предложение от не последует, главным претендентом на футболиста станут «быки».

Южане готовы предложить Жиркову соглашение, рассчитанное либо на два года, либо составленное по схеме «1+1».

Сам футболист готов как остаться в Северной столице, так и переехать в Краснодар. Сообщалось, что «Зенит» хочет продлить с ним контракт.