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    Жирков может перейти в «Краснодар»

    Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Футбол

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков может покинуть клуб по окончании сезона.

    По информации «Спорт-Экспресса», интерес к 34-летнему футболисту проявляет «Краснодар».

    Соглашение Жиркова с петербургским клубом истекает в конце июня, стороны пока не согласовали новый контракт.

    В случае, если если предложение от «Зенита» не последует, главным претендентом на футболиста станут «быки».

    Южане готовы предложить Жиркову соглашение, рассчитанное либо на два года, либо составленное по схеме «1+1».

    Сам футболист готов как остаться в Северной столице, так и переехать в Краснодар. Сообщалось, что «Зенит» хочет продлить с ним контракт.

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