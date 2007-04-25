В Москве введут ограничения на продажу алкоголя на время ЧМ-2018

В местах проведения матчей в Москве введут ограничения на продажу алкогольных напитков.

«В дни проведения матчей и накануне будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции.

Ограничение будет действовать только в тех местах, где они будут проводиться, в трех точках – в зоне стадионов «Спартак», «Лужники» и на площадке «Фестиваля болельщиков» на Воробьевых горах.

Ограничения будут действовать в радиусе примерно двух километров за территорией вышеперечисленных площадок.

Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебно-эвакуационные мероприятия в период проведения чемпионата мира, в которых определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.