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    В Москве введут ограничения на продажу алкоголя на время ЧМ-2018

    Теги Лужники болельщики Открытие Арена ЧМ-2018 Футбол

    В местах проведения матчей ЧМ-2018 в Москве введут ограничения на продажу алкогольных напитков.

    «В дни проведения матчей и накануне будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции.

    Ограничение будет действовать только в тех местах, где они будут проводиться, в трех точках – в зоне стадионов «Спартак», «Лужники» и на площадке «Фестиваля болельщиков» на Воробьевых горах.

    Ограничения будут действовать в радиусе примерно двух километров за территорией вышеперечисленных площадок.

    Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебно-эвакуационные мероприятия в период проведения чемпионата мира, в которых определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

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