Томас Мюллер: «Бавария» не выигрывала ЛЧ пять лет. Мы очень голодны»

Форвард «Баварии» высказался в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«У таких команд выиграть невероятно трудно, а класс их футболистов очень высок. Конечно, обе команды относятся друг к другу с большим уважением.

В полуфинале встречаются два гранда, а это всегда гарантирует высочайшее напряжение. Каждый понимает всю важность происходящего. Все может решить любая мелочь, любая ошибка... Безусловно, мы не сдадимся до самого финального свистка, но то же вам скажет и каждый футболист соперников.

Если мы снова оформим требл с Хайнкесом, это будет невероятно. Мотивация у нас запредельная. Мы не выигрывали Лигу чемпионов последние пять лет, поэтому сейчас очень голодны», – сказал Мюллер.