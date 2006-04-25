Даниэле де Росси: «Ливерпуль» не сильнее «Барсы». «Рома» способна отыграться»

Полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:5) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Если в Барселоне (1:4) нам не повезло, было много сомнительных решений, то сегодня мы начали мощно, а потом не справились со скоростными яростными атаками «Ливерпуля». На «Камп Ноу» мы не уступали и могли добиться положительного результата. Но на «Энфилде» с нами случилась полная отключка. Перед ответным матчем нужно извлечь уроки.

Теперь нам вновь нужно забивать три гола. «Ливерпуль» не сильнее «Барсы», и мы осознаем, что способны отыграться, как это было в четвертьфинале. Знаем, что болельщики верят в нас, и мы хотим подарить им очередной незабываемый вечер», – сказал де Росси.