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    Даниэле де Росси: «Ливерпуль» не сильнее «Барсы». «Рома» способна отыграться»

    Теги Рома Даниэле де Росси Ливерпуль Лига чемпионов Футбол

    Полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:5) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Если в Барселоне (1:4) нам не повезло, было много сомнительных решений, то сегодня мы начали мощно, а потом не справились со скоростными яростными атаками «Ливерпуля». На «Камп Ноу» мы не уступали и могли добиться положительного результата. Но на «Энфилде» с нами случилась полная отключка. Перед ответным матчем нужно извлечь уроки.

    Теперь нам вновь нужно забивать три гола. «Ливерпуль» не сильнее «Барсы», и мы осознаем, что способны отыграться, как это было в четвертьфинале. Знаем, что болельщики верят в нас, и мы хотим подарить им очередной незабываемый вечер», – сказал де Росси.

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