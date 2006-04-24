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    Матч «Зенит» – ЦСКА будет судить Галимов

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    Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 28 тура чемпионата России.

    28 апреля (суббота)

    «Арсенал» – «Анжи»: судья – Карасев Сергей (Москва); ассистенты судьи – Аверьянов Антон (Москва), Калугин Тихон (Москва); резервный судья – Чернов Роман (Москва); инспектор – Румянцев Алексей (Санкт-Петербург).

    29 апреля (воскресенье)

    «Амкар» – «Спартак»: судья – Левников Кирилл (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Семенов Вячеслав (Гатчина), Лебедев Алексей (Санкт-Петербург); резервный судья – Сухой Алексей (Люберцы); инспектор – Баскаков Юрий (Московская область).

    «Зенит» – ЦСКА: судья – Галимов Роман (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Гаврилин Максим (Владимир), Лунев Алексей (Новосибирск), резервный судья – Лапочкин Сергей (Санкт-Петербург); инспектор – Синер Игорь (Омск).

    «Ростов» – «Тосно»: судья – Матюнин Алексей (Москва); ассистенты судьи – Назаров Владислав (Ставрополь), Шаламберидзе Константин (Москва); резервный судья – Иванов Сергей (Ростов-на-Дону); инспектор – Жафяров Гаряфий (Москва).

    30 апреля (понедельник)

    «Уфа» – «СКА-Хабаровск»: судья – Безбородов Владислав (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Чельцов Дмитрий (Москва), Хатуев Адлан (Грозный); резервный судья – Васильев Станислав (Ижевск); инспектор – Бутенко Андрей (Москва).

    «Динамо» – «Рубин»: судья – Мешков Виталий (Дмитров); ассистенты судьи – Богач Николай (Люберцы), Глот Андрей (Ярославль); резервный судья – Турбин Евгений (Дмитров); инспектор – Мартынов Сергей (Москва).

    «Ахмат» – «Урал»: судья – Еськов Алексей (Москва); ассистенты судьи – Демешко Игорь (Химки), Сафьян Дмитрий (Москва); резервный судья – Волошин Николай (Смоленск); инспектор – Анохин Сергей (Москва).

    «Краснодар» – «Локомотив»: судья – Вилков Михаил (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Жвакин Дмитрий (Ленинградская область), Колосков Дмитрий (Уфа); резервный судья – Казарцев Василий (Санкт-Петербург); инспектор – Эрзиманов Фейзудин (Московская область).

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