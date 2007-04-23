Приложения «Серии А» и итальянских топ-кубов от Sports.ru – лучший способ следить за концовкой чемпионата Италии по футболу

Чемпионат Италии выходит на финишную прямую и концовка обещает быть очень жаркой! «Наполи» имеет реальный шанс прервать многолетнюю гегемонию «Юве».

Приложение о «Серии А» от Sports.ru – лучший способ следить за развязкой Чемпионата Италии по футболу

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Ювентус: iOS / Android

Наполи: iOS / Android

Рома: iOS / Android

Интер: iOS / Android



Милан: iOS / Android

Фиорентина: iOS / Android