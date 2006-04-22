Роберто Манчини: «Я рад и за Шатова, и за Дзюбу. Через 20 дней они вернутся в «Зенит»

Главный тренер Роберто Манчини по итогам матча с «Арсеналом» (3:3) прокомментировал игру .

— Действительно, игра была открытая, по большей части мне это нравится. «Арсенал» сыграл хорошо, это крепкая команда, и они сегодня себя показали. Конечно, нужно было выигрывать, забивать еще один мяч.

— Шатов и Дзюба отправили в ворота вашей команды по мячу. Судя по всему, «Зенит» является для них триггером. Не считаете ли вы, что ошиблись на их счет?

— Я рад и за Олега, и за Артема. Рад, что они забили. При этом я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба. Права на них принадлежат «Зениту», примерно через 20 дней они вернутся в расположение команды. Поэтому странно, что они платят. Кроме того, мое мнение не может поменять один гол.

— После прошлого тура Скроботова сделали героем, а сейчас его заменили. Его звездная карьера окончена?

— Честно говоря, вы бываете ограничены и не видите дальше своего носа. Нужно радоваться, что есть русский парень, которому 17 лет, который очень талантливый и играет в Премьер-лиге. Здесь не место иронии. Возможно, для вас это трудно, но вы — русские, должны радоваться тому, что появился перспективный парень, который может попасть в сборную России. В сегодняшнем матче я его заменил исключительно для того, чтобы поменять тактику.