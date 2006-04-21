«Реал» рассчитывает подписать новый контракт с Роналду до ЧМ-2018

уведомил нападающего Криштиану Роналду о намерении подписать с ним новый контракт на улучшенных условиях.

Точные данные об увеличении зарплаты 33-летнего игрока не разглашаются, однако предложение королевского клуба должно его устроить, утверждает As.

Руководство мадридской команды рассчитывает, что новый контракт будет подписан до старта .

Сейчас Криштиану зарабатывает в «Реале» 21 миллион евро в год. Эта сумма, по данным As, может возрасти до 30 миллионов плюс бонусы.

Срок действия соглашения при этом останется прежним – до июня 2021 года.