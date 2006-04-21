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    «Реал» рассчитывает подписать новый контракт с Роналду до ЧМ-2018

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания ЧМ-2018 Футбол

    «Реал» уведомил нападающего Криштиану Роналду о намерении подписать с ним новый контракт на улучшенных условиях.

    Точные данные об увеличении зарплаты 33-летнего игрока не разглашаются, однако предложение королевского клуба должно его устроить, утверждает As.

    Руководство мадридской команды рассчитывает, что новый контракт будет подписан до старта ЧМ-2018.

    Сейчас Криштиану зарабатывает в «Реале» 21 миллион евро в год. Эта сумма, по данным As, может возрасти до 30 миллионов плюс бонусы.

    Срок действия соглашения при этом останется прежним – до июня 2021 года.

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