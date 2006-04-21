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    Эдин Джеко: «Клопп проиграл оба еврокубковых финала. Надеюсь, третьего не будет»

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Лига чемпионов Эдин Джеко Футбол

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» Юргена Клоппа в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «В последние дни я размышлял о том, что Клопп работал в Дортмунде. С «Боруссией» он играл в финале Лиги чемпионов против «Баварии», а с «Ливерпулем» – в финале Лиги Европы.

    Оба финала он проиграл. Надеюсь, третьего не будет – по крайней мере, в этом году. Желаю им всего наилучшего, но в следующем сезоне.

    Я знаю Клоппа по работе в Германии. Знаю стиль, который он хочет видеть в своей команде – атакующий футбол.

    Наша команда тоже любит атаковать. «Рома» должна сохранять позитив, иначе нам будет тяжело», – сказал Джеко.

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