Эдин Джеко: «Клопп проиграл оба еврокубковых финала. Надеюсь, третьего не будет»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от противостояния с Юргена Клоппа в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В последние дни я размышлял о том, что Клопп работал в Дортмунде. С «Боруссией» он играл в финале Лиги чемпионов против «Баварии», а с «Ливерпулем» – в финале .

Оба финала он проиграл. Надеюсь, третьего не будет – по крайней мере, в этом году. Желаю им всего наилучшего, но в следующем сезоне.

Я знаю Клоппа по работе в Германии. Знаю стиль, который он хочет видеть в своей команде – атакующий футбол.

Наша команда тоже любит атаковать. «Рома» должна сохранять позитив, иначе нам будет тяжело», – сказал Джеко.