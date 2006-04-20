Гендиректор «Арсенала»: «Решение об участии Дзюбы в матче с «Зенитом» будет принято в субботу»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался по поводу участия нападающего в матче с «Зенитом».

– Вопрос по участию Артема Дзюбы в предстоящем матче против уже решен?

– Решение будет принято в субботу до предыгровой тренировки.

– Эта ситуация обсуждалась с ?

– Божович хочет, чтобы Артем сыграл в матче. Но не все зависит от нас.

– Сколько готов заплатить Артем?

– Он предлагал оплатить часть суммы. В данный момент переговоры продолжатся.

– Другие арендованные у питерского клуба игроки смогут принять участие в матче?

– У Ивана Новосельцева и также есть пункты о компенсации в случае выхода на поле. Вопрос по их участию пока не решен.

– «Арсенал» собирается их выкупать?

– В клубе пока об этом не задумываются. Мы с удовольствием выкупили бы кого-либо из арендованных игроков, но наши финансовые возможности вряд ли позволят это сделать, – сказал Балашов.