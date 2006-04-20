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    Гендиректор «Арсенала»: «Решение об участии Дзюбы в матче с «Зенитом» будет принято в субботу»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Арсенал Тула Миодраг Божович Дмитрий Балашов Лука Джорджевич Футбол

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался по поводу участия нападающего Артема Дзюбы в матче с «Зенитом».

    – Вопрос по участию Артема Дзюбы в предстоящем матче против «Зенита» уже решен?

    – Решение будет принято в субботу до предыгровой тренировки.

    – Эта ситуация обсуждалась с Миодрагом Божовичем?

    – Божович хочет, чтобы Артем сыграл в матче. Но не все зависит от нас.

    – Сколько готов заплатить Артем?

    – Он предлагал оплатить часть суммы. В данный момент переговоры продолжатся.

    – Другие арендованные у питерского клуба игроки смогут принять участие в матче?

    – У Ивана Новосельцева и Луки Джорджевича также есть пункты о компенсации в случае выхода на поле. Вопрос по их участию пока не решен.

    – «Арсенал» собирается их выкупать?

    – В клубе пока об этом не задумываются. Мы с удовольствием выкупили бы кого-либо из арендованных игроков, но наши финансовые возможности вряд ли позволят это сделать, – сказал Балашов.

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