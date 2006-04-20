Фергюсон об уходе Венгера: «Я горд, что был соперником и другом такого великого человека»

Бывший главный тренер сэр Алекс Фергюсон поделился мнением об уходе Арсена Венгера из по окончании сезона.

«Я очень счастлив за Арсена. Я уважаю его как человека и его работу в «Арсенале». Он посвятил работе в клубе 22 года, это демонстрирует его талант, профессионализм и целеустремленность.

В эпоху, когда тренеры работают 1-2 года, это великолепное достижение – оставаться у руля такого клуба, как «Арсенал», на протяжении стольких лет.

Он, без сомнения, один из лучших тренеров в истории АПЛ. Я горд, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека», – сказал Фергюсон.