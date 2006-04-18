«Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Ман Сити» и «МЮ» претендуют на де Лигта

Защитник Маттейс де Лигт интересен европейским топ-клубам.

На 18-летнего футболиста сборной Голландии претендуют «Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Сити» и .

Каталонцы длительное время следят за игрой де Лигт. Известно, что «Аякс» оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Спортивный директор «Баварии» уже контактировал с голландцами на предмет возможной сделки, чтобы узнать сумму трансфера.

Де Лигт примет решение о будущем в июне. Ему нравится вариант с «Барселоной», но он хочет иметь постоянную игровую практику.