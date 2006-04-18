«Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Ман Сити» и «МЮ» претендуют на де Лигта

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт интересен европейским топ-клубам.
На 18-летнего футболиста сборной Голландии претендуют «Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Каталонцы длительное время следят за игрой де Лигт. Известно, что «Аякс» оценивает игрока в 60 миллионов евро.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уже контактировал с голландцами на предмет возможной сделки, чтобы узнать сумму трансфера.
Де Лигт примет решение о будущем в июне. Ему нравится вариант с «Барселоной», но он хочет иметь постоянную игровую практику.