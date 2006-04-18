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    «Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Ман Сити» и «МЮ» претендуют на де Лигта

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    Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт интересен европейским топ-клубам.

    На 18-летнего футболиста сборной Голландии претендуют «Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    Каталонцы длительное время следят за игрой де Лигт. Известно, что «Аякс» оценивает игрока в 60 миллионов евро.

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уже контактировал с голландцами на предмет возможной сделки, чтобы узнать сумму трансфера.

    Де Лигт примет решение о будущем в июне. Ему нравится вариант с «Барселоной», но он хочет иметь постоянную игровую практику.

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