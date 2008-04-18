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    Генпрокурор Чайка – Совету Федерации: «Пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий ЧМ-2018 в Самаре»

    Теги происшествия болельщики ЧМ-2018 стадион Самара Футбол

    Правоохранительные органы пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать мероприятия ЧМ-2018 в Самаре, говорится в докладе генерального прокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации.

    «В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков – участников объединения «Тойс», – говорится в документе.

    В 2017 году по заявлениям прокуроров судом признаны экстремистскими пять организаций, в том числе «Рубеж Севера», «Тойс» и объединение «Артподготовка».

    В отношении их руководителей возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК РФ в связи с организацией экстремистского сообщества.

    «В отношении лидера объединения «Тойс» судом постановлен обвинительный приговор», – уточняется в докладе.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет 6 матчей турнира.

     

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