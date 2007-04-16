«Манчестер Сити», «Бавария» и ПСЖ — чемпионы своих стран! Пора качать чемпионские приложения для Android и iPhone

По итогам прошедшего тура в трех европейских топ-чемпионатах определились победители: «Манчестер Сити» в Англии, «Бавария» в Германии и ПСЖ во Франции. Интервью и высказывания чемпионов, мнения экспертов, результаты всех матчей чемпионского сезона, блоги болельщиков — все это вы найдете в клубных приложениях.
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