«Ростов» одержал первую победу при Карпине

«Ростов» победил хабаровский СКА (2:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

Это первая победа донского клуба под руководством главного тренера Валерия Карпина.

В первых 5 матчах при Карпине «Ростов» добился 2 ничьих и 3 раза проиграл.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ростов» – СКА.

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