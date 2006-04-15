«Ростов» одержал первую победу при Карпине

«Ростов» победил хабаровский СКА (2:0) в матче 26-го тура чемпионата России.
Это первая победа донского клуба под руководством главного тренера Валерия Карпина.
В первых 5 матчах при Карпине «Ростов» добился 2 ничьих и 3 раза проиграл.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ростов» – СКА.
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.00, «Олимп-2»
- Голы:
- 1:0 – 40 Сигурдарсон, 2:0 – 89 Байрамян.
-
Ростов –
Абаев, Бобен, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Байрамян, 74), Ионов (Зуев, 87), Калачев, Юсупов, Гацкан, Паршивлюк, Сигурдарсон (Шомуродов, 77).
-
СКА Хабаровск –
Довбня, Наваловский, Эдиев, Пуцко, Черевко (Никифоров, 46), Карасев, Федотов (Баляйкин, 78), Самсонов, Димидко, Канунников, Секульски (Казанков, 60).