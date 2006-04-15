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    «Ростов» одержал первую победу при Карпине

    Теги Ростов премьер-лига Россия СКА Хабаровск Валерий Карпин

    «Ростов» победил хабаровский СКА (2:0) в матче 26-го тура чемпионата России. 

    Это первая победа донского клуба под руководством главного тренера Валерия Карпина. 

    В первых 5 матчах при Карпине «Ростов» добился 2 ничьих и 3 раза проиграл.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ростов» – СКА. 

    Ростов – СКА Хабаровск 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 19.00, «Олимп-2»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 40 Сигурдарсон, 2:0 – 89 Байрамян.
    РостовАбаев, Бобен, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Байрамян, 74), Ионов (Зуев, 87), Калачев, Юсупов, Гацкан, Паршивлюк, Сигурдарсон (Шомуродов, 77).
    СКА ХабаровскДовбня, Наваловский, Эдиев, Пуцко, Черевко (Никифоров, 46), Карасев, Федотов (Баляйкин, 78), Самсонов, Димидко, Канунников, Секульски (Казанков, 60).
    Предупреждения:
    Казанков (70), Калачев (85), Эдиев (88).

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