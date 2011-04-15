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    «Краснодар» вышел на чистое 3-е место, ЦСКА отстал на 2 очка

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Уфа

    В 26-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1). 

    Московский клуб теперь занимает 5-е место (45 очков), отставая от «Краснодара» на 2 очка.

    При этом у ЦСКА остается игра в запасе: 18 апреля команда Виктора Гончаренко сыграет дома против «Амкара». 

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Уфа» – ЦСКА. 

    Уфа – ЦСКА 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    15 апреля, 16.30, «Нефтяник»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 41 Сысуев, 1:1 – 78 Муса.
    УфаБеленов, Карп, Никитин, Неделчару, Живоглядов (Обляков, 82), Игбоун, Сысуев (Засеев, 75), Йокич (Аликин, 53), Стоцкий, Табидзе, Пауревич.
    ЦСКААкинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Фернандес (Витиньо, 46), Головин, Бистрович (Натхо, 67), Вернблум (Жамалетдинов, 83), Кучаев, Муса, Чалов.
    Предупреждения:
    Головин (35), Живоглядов (77).

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