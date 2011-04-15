«Краснодар» вышел на чистое 3-е место, ЦСКА отстал на 2 очка

В 26-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1).

Московский клуб теперь занимает 5-е место (45 очков), отставая от «Краснодара» на 2 очка.

При этом у ЦСКА остается игра в запасе: 18 апреля команда Виктора Гончаренко сыграет дома против «Амкара».

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Уфа» – ЦСКА.

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