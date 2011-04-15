«Краснодар» вышел на чистое 3-е место, ЦСКА отстал на 2 очка

В 26-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1).
Московский клуб теперь занимает 5-е место (45 очков), отставая от «Краснодара» на 2 очка.
При этом у ЦСКА остается игра в запасе: 18 апреля команда Виктора Гончаренко сыграет дома против «Амкара».
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Уфа» – ЦСКА.
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30, «Нефтяник»
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Уфа –
Беленов, Карп, Никитин, Неделчару, Живоглядов (Обляков, 82), Игбоун, Сысуев (Засеев, 75), Йокич (Аликин, 53), Стоцкий, Табидзе, Пауревич.
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ЦСКА –
Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Фернандес (Витиньо, 46), Головин, Бистрович (Натхо, 67), Вернблум (Жамалетдинов, 83), Кучаев, Муса, Чалов.
- Предупреждения:
- Головин (35), Живоглядов (77).