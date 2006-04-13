Пеп Гвардиола: «В ЛЧ буду болеть за «Баварию», поскольку ни мы, ни «Барса» не вышли в полуфинал»

Главный тренер Пеп Гвардиола рассказал, за кого будет болеть после вылета из Лиги чемпионов.

«Поскольку ни мы, ни «Барса» не вышли в полуфинал, буду болеть за «Баварию». Надеюсь, им повезет больше, чем в предыдущих сезонах.

Когда соперник выигрывает по сумме двух матчей со счетом 5:1, его можно только поздравить. Мне понравилось то, как мы отреагировали на поражение на , как мы провели первый тайм против «МЮ».

Не будем забывать, что мы забили «Ливерпулю» дважды, хотя один из них не был засчитан из-за офсайда. В Лиге чемпионов все играет большую роль, важна каждая деталь. Этот розыгрыш был для нас более удачным, чем предыдущий.

Мы выиграем самый важный трофей сезона. Лигу чемпионов можно выиграть, победив в семи матчах, премьер-лигу – нельзя. Нам нужно 5 очков, чтобы выиграть чемпионат, нам нужно поднять голову и продолжать», – сказал Гвардиола.