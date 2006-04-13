Пеп Гвардиола: «В ЛЧ буду болеть за «Баварию», поскольку ни мы, ни «Барса» не вышли в полуфинал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, за кого будет болеть после вылета из Лиги чемпионов.
«Поскольку ни мы, ни «Барса» не вышли в полуфинал, буду болеть за «Баварию». Надеюсь, им повезет больше, чем в предыдущих сезонах.
Когда соперник выигрывает по сумме двух матчей со счетом 5:1, его можно только поздравить. Мне понравилось то, как мы отреагировали на поражение на «Энфилде», как мы провели первый тайм против «МЮ».
Не будем забывать, что мы забили «Ливерпулю» дважды, хотя один из них не был засчитан из-за офсайда. В Лиге чемпионов все играет большую роль, важна каждая деталь. Этот розыгрыш был для нас более удачным, чем предыдущий.
Мы выиграем самый важный трофей сезона. Лигу чемпионов можно выиграть, победив в семи матчах, премьер-лигу – нельзя. Нам нужно 5 очков, чтобы выиграть чемпионат, нам нужно поднять голову и продолжать», – сказал Гвардиола.