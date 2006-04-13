Магомед Оздоев: «В 17 лет мог перейти в «Шальке». Магат посмотрел кассету с моей игрой и сказал, что можно подписывать контракт»

Полузащитник Магомед Оздоев рассказал о начале своей карьеры.

— В 15 лет вы оказались в молодежной команде «Терека», а через год отправились на просмотр в киевское . Почему?

— Контракт с «Тереком» у меня закончился, и захотелось почувствовать другой уровень, посмотреть, как развивается футбол в другой стране. Я приехал в Киев, после просмотра подписал контракт. Полгода был в команде, и все это время боролся за то, чтобы мне разрешили играть на территории Украины.

По правилам РФС я не мог до 18 лет играть в команде другой страны. В этом была загвоздка. Потом я попробовал перейти в — немцы обратили на меня внимание на динамовском сборе. В Гельзенкирхене мне пообещали, что все организуют. Я провел товарищеский матч против за U-23, Магат посмотрел кассету и сказал, что можно подписывать контракт: давайте документы.

Документов нет. Мне предложили остаться в клубе и дождаться, когда исполнится 18 лет, но мы с папой решили, что в этом нет смысла, и вернулись в Россию. Тем более что позвонил Семин: «Вы что, с головой не дружите? Куда вы поехали?» Так я оказался в .



— Столько переездов в юном возрасте. Это было сложно для вас?

— Тут многое зависит от того, какое воспитание ты получил в детстве. Меня всегда учили относиться к людям с уважением. Думаю, это мне помогло. Никаких проблем в плане культуры, менталитета не возникало. Везде я чувствовал себя хорошо.



— Вам никогда не говорили, что футболист не должен быть слишком интеллигентным? Все-таки футбол — это борьба.

— На поле я не интеллигентный вообще. В ходе матча друзей у меня нет, главное — принести пользу команде. Понятно, что я не буду прыгать с двух ног, чтобы кого-то сломать, но всегда борюсь, не сдаюсь и даже на тренировках всегда хочу выигрывать.



— Кавказские люди, как правило, горячие.

— Ну, здесь тоже многое зависит от воспитания. Что они видели, как росли. Мой брат старше меня на шесть лет. Он часто брал меня с собой, и я оказывался в компании ребят, которые намного старше меня. С раннего детства я научился уважать старших и быть спокойным во всем, – сказал Оздоев.