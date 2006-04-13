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    Набабкин включен в команду недели в Лиге Европы

    Теги ЦСКА Марсель Димитри Пайет Кирилл Набабкин Спортинг Руй Патрисиу Лига Европы УЕФА Арсенал Ред Булл Зальцбург Дэнни Уэлбек Лоран Косьельни Фреди Монтеро Себастьян Коатес Хироки Сакаи Мохамед Эль-Ненни Флориан Товен Модибо Хайдара Амаду Эдара

    УЕФА опубликовал команду недели по итогам ответных матчей Лиги Европы.

    В список лучших игроков попал защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, который в матче против «Арсенала» (2:2) забил гол, а после его одного из ударов на добивании отличился Федор Чалов.

    Команда недели в ЛЕ: Руй Патрисиу («Спортинг»), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Себастьян Коатес («Спортинг»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Хироки Сакаи («Марсель»), Флориан Товен («Марсель»), Амаду Эдара («Ред Булл Зальцбург»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Димитри Пайет («Марсель»), Фреди Монтеро («Спортинг»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»).

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