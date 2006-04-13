Набабкин включен в команду недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал команду недели по итогам ответных матчей Лиги Европы.

В список лучших игроков попал защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, который в матче против «Арсенала» (2:2) забил гол, а после его одного из ударов на добивании отличился Федор Чалов.

Команда недели в ЛЕ: Руй Патрисиу («Спортинг»), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Себастьян Коатес («Спортинг»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Хироки Сакаи («Марсель»), Флориан Товен («Марсель»), Амаду Эдара («Ред Булл Зальцбург»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Димитри Пайет («Марсель»), Фреди Монтеро («Спортинг»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»).