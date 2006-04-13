«Интер» готов сделать предложение о трансфере Бэйла, «МЮ» больше не интересуется игроком

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перебраться в чемпионат Италии.
По информации The Independent, валлийский хавбек больше не считается ключевым игроком в мадридском клубе, рассматривается возможность его продажи летом.
Средства, вырученные от трансфера Бэйла, планируется потратить на приобретение нападающего.
Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Бэйла считается «Интер». Отмечается, что миланский клуб – один из немногих, готовых заплатить за валлийца солидную компенсацию.
Также источники издания сообщают, что «Манчестер Юнайтед» утратил интерес к Бэйлу после приобретения у «Арсенала» Алексиса Санчеса.