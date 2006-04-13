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    «Интер» готов сделать предложение о трансфере Бэйла, «МЮ» больше не интересуется игроком

    Теги Интер Манчестер Юнайтед Алексис Санчес Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Гарет Бэйл

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перебраться в чемпионат Италии.

    По информации The Independent, валлийский хавбек больше не считается ключевым игроком в мадридском клубе, рассматривается возможность его продажи летом.

    Средства, вырученные от трансфера Бэйла, планируется потратить на приобретение нападающего.

    Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Бэйла считается «Интер». Отмечается, что миланский клуб – один из немногих, готовых заплатить за валлийца солидную компенсацию.

    Также источники издания сообщают, что «Манчестер Юнайтед» утратил интерес к Бэйлу после приобретения у «Арсенала» Алексиса Санчеса.

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