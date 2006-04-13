«Интер» готов сделать предложение о трансфере Бэйла, «МЮ» больше не интересуется игроком

Полузащитник Гарет Бэйл может перебраться в чемпионат Италии.

По информации The Independent, валлийский хавбек больше не считается ключевым игроком в мадридском клубе, рассматривается возможность его продажи летом.

Средства, вырученные от трансфера Бэйла, планируется потратить на приобретение нападающего.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Бэйла считается . Отмечается, что миланский клуб – один из немногих, готовых заплатить за валлийца солидную компенсацию.

Также источники издания сообщают, что утратил интерес к Бэйлу после приобретения у «Арсенала» .