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    «Ман Сити» хочет подписать опорника, хавбека и центрального защитника

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Эден Азар Тоби Алдервейрелд Жоржиньо Фрелло Жан-Микаэль Сери Тома Лемар Юлиан Вайгль

    «Манчестер Сити» по окончании сезона намерен приобрести по меньшей мере трех игроков – опорного полузащитника, универсального хавбека и, вероятно, центрального защитника.

    Вслед за Фредом («Шахтер») в сферу интересов «горожан» попали опорники Юлиан Вайгль («Боруссия» Д), Жоржиньо («Наполи») и Жан-Микаэль Сери («Ницца»), чьи трансферы оцениваются не менее 40 миллионов фунтов каждый.

    Кроме того, «Сити» рассматривает варианты с хавбеками Тома Лемаром («Монако») и Эденом Азаром, но «Челси» наверняка не захочет усиливать конкурента по премьер-лиге.

    Покупка центрального защитника – наименее приоритетная задача для «Сити», который следит за ситуацией вокруг Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм»).

    До сих пор главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола потратил на усиление состава 450 млн фунтов. К началу следующего сезона трансферные траты испанца могут превысить 600 млн.

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