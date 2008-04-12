Зинедин Зидан: «Ни на секунду не сомневался в том, что «Реал» пройдет дальше»

Главный тренер Зинедин Зидан прокомментировал выход в полуфинал ЛЧ по итогам матчей с (1:3, 3:0).

«Я рад. Мы заслужили общую победу. Сегодня мы создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота, пришлось попотеть.

Мы не планировали пропускать быстрый гол. Он дал «Юве» надежду. Они поверили в себя, заиграли. У нас же игра не ладилась. Мы создавали моменты, но в целом играли недостаточно хорошо. У нас не получалось играть в тот футбол, в который мы хотели играть. Но мы заслужили победу по сумме двух матчей. Она нас устраивает.

Мне надо было что-то менять в перерыве. У меня не было претензий к Бэйлу и Каземиро. Просто мне надо было что-то поменять, и я выбрал их. Это помогло. Мы прибавили, заиграли интенсивнее, с большей энергией.

«Юве» здорово играл в первом матче и, наверное, наиграл на гол. Сегодня то же самое можно было сказать о нас. Они забили быстрый мяч, как мы в Турине. Это футбол. Здесь все может случиться.

Высокий прессинг «Юве» доставил нам проблемы. Они превосходно играли. Тактический план Аллегри прекрасно работал, но я ни на секунду не сомневался в том, что мы пройдем дальше.

Мы могли забить, но недостаточно хорошо реализовывали моменты. Тем не менее мы не переставали верить, что забьем, ведь у нас превосходные игроки», – сказал Зидан.