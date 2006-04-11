Минспорт оценил концепцию наследия ЧМ-2018 в 16,65 млрд рублей. На содержание стадионов потратят 12,95 млрд рублей

оценило бюджет программы «Наследие» для объектов чемпионата мира в 16,65 миллиарда рублей.

Программа рассчитана на период с 2018 по 2023 год. Из федерального бюджета потребуется 12,352 млрд рублей, из бюджетов субъектов – 887,2 млн рублей, из муниципальных источников – 54,6 млн рублей. Внебюджетные источники вложат 3,36 млрд рублей.

На стадионы будет потрачено 12,95 млрд рублей, на тренировочные площадки – 3,27 млрд рублей. Остальная часть пойдет на развитие детско-юношеского футбола.

Согласно документу, эксплуатационные расходы на «Волгоград-арену» с 2019 по 2021 годы составят 952 миллиона рублей, на «Екатеринбург Арену» – 1,06 миллиарда рублей, на «Калининград» – на 1,02 миллиарда рублей, на «Нижний Новгород» – 988,4 миллиона рублей, на «Ростов Арену» – 1,035 миллиарда рублей, на – 863 миллиона рублей, на «Самара Арену» – 1,015 миллиарда рублей.

По прогнозу министерства, стадионы могут получить первую выручку уже в 2020 году – доходы стадионов могут составить 457,6 миллиона рублей, в 2021 – 722 миллиона рублей, в 2022 – 1,07 миллиарда рублей, в 2023 – 1,1 млрд рублей.

Для стимулирования доходов министерство предложило освобождать операторов стадионов от налога.