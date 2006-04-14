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    Sports.ru & Tribuna Digital открывает вакансию старшего менеджера по продажам

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Динамо Москва Sports.ru Tribuna.com

    Коммерческий отдел Sports.ru & Tribuna Digital открывает вакансию старшего менеджера по продажам.

    С вас – энтузиазм, любовь к спорту и готовность к тяжелой работе. С нас – одна из самых мощных команд на рынке, большие бренды, интересные брифы, действительно амбициозные проекты и глобальные перспективы. И работа на чемпионате мира по футболу, конечно же.

    Вы будете заниматься реализацией всех коммерческих проектов нашего издательства: Sports.ru, международными проектами Tribuna Digital, проектами агентства спортивного маркетинга Fever Pitch.

    В задачи будет входить:

    – Полный цикл рекламных проектов – от брифа до финального отчета.

    – Координация креативных и производственных процессов

    – Клиентский сервис

    – Медиапланирование

    – Управление собственной командой, ее развитие

    – Разработка новых рекламных продуктов издательства и их доставка рынку

    Надеемся, что все контрольные точки каждого из процессов вы знаете лучше нас.

    Наш идеальный кандидат:

    – Имеет опыт работы в digital-рекламе от 3 лет (паблишер, медийное агентство или клиентская сторона)

    – Любит спорт и является пользователем наших продуктов

    – Знает английский на уровне, достаточном для разговора по специальности

    Присылайте ваши CV и сопроводительное письмо на почту: jobs@sports.ru с пометкой Senior sales manager

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