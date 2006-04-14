Коммерческий отдел Sports.ru & Tribuna Digital открывает вакансию старшего менеджера по продажам.
С вас – энтузиазм, любовь к спорту и готовность к тяжелой работе. С нас – одна из самых мощных команд на рынке, большие бренды, интересные брифы, действительно амбициозные проекты и глобальные перспективы. И работа на чемпионате мира по футболу, конечно же.
Вы будете заниматься реализацией всех коммерческих проектов нашего издательства: Sports.ru, международными проектами Tribuna Digital, проектами агентства спортивного маркетинга Fever Pitch.
В задачи будет входить:
– Полный цикл рекламных проектов – от брифа до финального отчета.
– Координация креативных и производственных процессов
– Клиентский сервис
– Медиапланирование
– Управление собственной командой, ее развитие
– Разработка новых рекламных продуктов издательства и их доставка рынку
Надеемся, что все контрольные точки каждого из процессов вы знаете лучше нас.
Наш идеальный кандидат:
– Имеет опыт работы в digital-рекламе от 3 лет (паблишер, медийное агентство или клиентская сторона)
– Любит спорт и является пользователем наших продуктов
– Знает английский на уровне, достаточном для разговора по специальности
Присылайте ваши CV и сопроводительное письмо на почту: jobs@sports.ru с пометкой Senior sales manager