Коммерческий отдел Sports.ru & Tribuna Digital открывает вакансию старшего менеджера по продажам.

С вас – энтузиазм, любовь к спорту и готовность к тяжелой работе. С нас – одна из самых мощных команд на рынке, большие бренды, интересные брифы, действительно амбициозные проекты и глобальные перспективы. И работа на чемпионате мира по футболу, конечно же.

Вы будете заниматься реализацией всех коммерческих проектов нашего издательства: Sports.ru, международными проектами Tribuna Digital, проектами агентства спортивного маркетинга Fever Pitch.

В задачи будет входить:

– Полный цикл рекламных проектов – от брифа до финального отчета.

– Координация креативных и производственных процессов

– Клиентский сервис

– Медиапланирование

– Управление собственной командой, ее развитие

– Разработка новых рекламных продуктов издательства и их доставка рынку

Надеемся, что все контрольные точки каждого из процессов вы знаете лучше нас.

Наш идеальный кандидат:

– Имеет опыт работы в digital-рекламе от 3 лет (паблишер, медийное агентство или клиентская сторона)

– Любит спорт и является пользователем наших продуктов

– Знает английский на уровне, достаточном для разговора по специальности

Присылайте ваши CV и сопроводительное письмо на почту: jobs@sports.ru с пометкой Senior sales manager