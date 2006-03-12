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    Джейми Каррагер плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед» и его дочь

    Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия болельщики

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед» и его 14-летнюю дочь, возвращаясь после субботнего матча Премьер-Лиги на «Олд Траффорд».

    В минувшее воскресенье мерсисайдцы потерпели поражение от «красных дьяволов» со счетом 2:1, упустив возможность выйти на второе место в Премьер-Лиге.

    По пути домой со стадиона один из фанатов «Юнайтед» заметил, что по соседней полосе дороги движется Каррагер. Болельщик привлек внимание Джейми и заставил того опустить боковое стекла автомобиля, после чего напомнил итоговый счет матча.

    Фанат несколько раз повторил проигрышный для «Ливерпуля» счет, и у эксперта Sky Sports сдали нервы — Каррагер изверг в сторону оппонента фонтан слюней. Эксклюзивным видео этого инцидента делится Daily Mirror.

    Издание отмечает, что прошлым вечером Джейми позвонил девочке и ее отцу, которые находились в автомобиле, и принес свои извинения. При этом официальный представитель Sky Sports, работодателя Каррагера, назвал такое поведение «недопустимым», пообещав провести беседу с 40-летним англичанином.

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